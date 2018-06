Usa: e-coli in lattuga romana, 5 morti

ROMA, 2 GIU - Cinque persone sono morte dopo aver consumato lattuga romana contaminata dall'e-coli che ha provocato un'epidemia negli Stati Uniti. Secondo quanto riferiscono i media americani, sono ormai 197 i casi segnalati in 35 Stati. Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie afferma che altre 25 persone sono state affette dal batterio dopo l'ultimo bollettino del 16 maggio scorso. Si tratta della più grande epidemia di e-coli negli Usa dal 2006 quando furono contaminate 200 persone. La lattuga romana proveniente dalla regione di Yuma, nell'Arizona, pare sia la fonte dell'ultimo focolaio, anche se la Food and Drug Administration sostiene che non si possono colpevolizzare il singolo coltivatore, distributore o regione. E' comunque in corso un'indagine.