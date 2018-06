Casa Bianca lavora a vertice Trump-Putin

NEW YORK, 2 GIU - La Casa Bianca lavora all'organizzazione di un summit tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti dell'amministrazione statunitense. Al centro dell'operazione l'ambasciatore Usa a Mosca John Huntsman, che e' stato di recente a Washington proprio per tentare di programmare l'incontro. La pianificazione del vertice sarebbe ancora in una fase iniziale, con Casa Bianca e Cremlino che devono ancora accordarsi su data e luogo dell'eventuale faccia a faccia tra i due leader.