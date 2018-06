Attrice comica insulta Ivanka Trump

NEW YORK, 1 GIU - L'attrice comica e conduttrice televisiva statunitense Samantha Bee è finita nella bufera per un grave insulto rivolto a Ivanka Trump. A scatenare il putiferio è stato l'epiteto volgare rivolto alla first daughter sui social media, che ha fatto infuriare il presidente americano Donald Trump, ma anche gli sponsor che stanno abbandonando Bee, nonostante lei abbia fatto mea culpa. La conduttrice di Tbs ha commentato una fotografia postata su Twitter da Ivanka che la ritrae con uno dei tre figli, scrivendo: "Sai Ivanka questa è una bellissima foto, ma da madre a madre lasciami dire: fai qualcosa per le politiche sull'immigrazione di tuo padre inutile str.....". Poi ha rincarato la dose: "Metti qualcosa di stretto e scollato e di a tuo padre di fermare" queste politiche."Vorrei scusarmi sinceramente con Ivanka Trump e con i miei telespettatori. Quanto ho detto è inappropriato e imperdonabile. Ho passato il segno e me ne pento profondamente". Il mea culpa tuttavia non è stato sufficiente per il presidente