La Danimarca vieta il burqa in pubblico

COPENAGHEN, 31 MAG - La Danimarca vieta di indossare in pubblico gli indumenti che coprono il viso, come il niqab ed il burqa. Il parlamento oggi ha approvato con 75 voti a favore e 30 contrari una legge presentata dal governo di centrodestra. Lo stesso governo ha assicurato che il provvedimento non prende di mira alcuna religione perché non bandisce foulard, turbanti o tradizionali copricapo ebraici. Tuttavia la legge, conosciuta come 'Burqa ban', di fatto imporrà restrizioni all'abbigliamento soprattutto delle donne musulmane più conservatrici, che comunque sono in poche in Danimarca. La violazione della legge, che entrerà in vigore il primo agosto, costerà circa 150 dollari, e la reiterazione fino a sei mesi di carcere. Chiunque costringerà una persona a indossare indumenti che coprono il viso rischierà fino a due anni di carcere. Austria, Belgio e Francia hanno legislazioni simili. La legge consente alle persone di coprirsi il volto per un "motivo chiaro", come ad esempio il freddo, oltre ai caschi i motociclisti.