Kim Kardashian alla Casa Bianca da Trump

(ANSA0 - WASHINGTON, 31 MAG - In tailleur nero su tacchi color lime, la star dei reality Kim Kardashian West e' giunta alla Casa Bianca per sostenere presso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento. Una visita annunciata nelle scorse ore dai media, non e' tuttavia chiaro se in quest'occasione Kim Kardashian vedra' il presidente Trump o si limitera' ad un incontro con il suo consigliere e genero Jared Kushner. All'arrivo al 1600 di Pennsylvania Avenue cameramen e fotografi.