Fine attacco ministero afghano, 11 morti

KABUL, 30 MAG - L'attacco di oggi di un commando armato al nuovo edificio del ministero dell'Interno a Kabul è terminato dopo quasi due ore di scontri con un bilancio di undici morti, di cui dieci assalitori e un agente di polizia. Lo ha reso noto il portavoce ministeriale, Najib Danish. Al riguardo Danish ha assicurato che la situazione è sotto controllo e che è in corso un rastrellamento per verificare che non vi siano più militanti armati. Lo stesso portavoce ha confermato che il commando vestiva uniformi militari.