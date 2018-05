Corea Nord: Usa, 80-120mila prigionieri

WASHINGTON, 29 MAG - Nel loro rapporto annuale sulla liberta' religiosa nel mondo, gli Usa puntano il dito contro la Corea del nord e la Cina. L'amministrazione Trump stima che in Corea vi siano 80.000-120.000 prigionieri politici tenuti in "condizioni terribili" in aree remote, alcuni dei quali per motivi religiosi, nonostante la costituzione garantisca la liberta' di fede. Il documento, presentato oggi dal segretario di Stato Mike Pompeo, afferma anche che "centinaia di migliaia" di musulmani uiguri sono stati inviati a forza nei centri di rieducazione in Cina.