Gaza, via nome bebè da lista martiri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 MAG - Il ministero della sanità di Gaza ha tolto oggi dall'elenco dei 112 "martiri" - uccisi negli scontri con l'esercito israeliano al confine con lo stato ebraico dal 30 marzo al 19 maggio scorsi - il nome di Layla al-Ghandour, la bimba di otto mesi che finora invece era presente nell'elenco. Il portavoce del ministero Ashraf al-Qidra ha confermato che per appurare le reali cause della morte della piccola - attribuite in un primo momento ai gas lacrimogeni dell'esercito israeliano - è in corso un'indagine penale.