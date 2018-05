Bush padre, 'peccato aver perso parata'

NEW YORK, 29 MAG - "Mi dispiace aver perso la parata di Kennebunkport: sarò sempre grato non solo a quei patrioti che hanno fatto il loro ultimo sacrificio per il paese, ma anche per le famiglie di Gold Star". Lo twitta l'ex presidente americano George H. W. Bush, ricoverato da domenica in ospedale nel Maine per un malore, riferendosi alla parata per i ricordare i caduti americani per il Memorial Day. Il presidente americano Donald Trump per l'occasione ha depositato una corona al milite ignoto al cimitero di Arligton. (ANSA).