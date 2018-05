Sanchez, tempo politico Rajoy è finito

MADRID, 28 MAG - "Il tempo politico di Mariano Rajoy è finito, dobbiamo mettere il punto finale", ha affermato oggi il leader socialista Pedro Sanchez la cui mozione di sfiducia contro il premier sarà posta ai voti venerdì nel Congresso dei deputati. Davanti al consiglio federale Psoe, Sanchez ha lanciato un appello a tutti i deputati spagnoli perché votino per il 'si': "dopo la sentenza sul caso Gurtel", che ha condannato il Pp per corruzione, "la domanda è: può Rajoy restare capo del governo? La risposto è molto semplice: Si o No".