Gaza: 4.500 paia di scarpe per vittime

BRUXELLES, 28 MAG - Quattromilacinquecento paia di scarpe per "portare la tragedia di Gaza alle porte del Consiglio europeo". E' l'iniziativa lanciata oggi a Bruxelles da Avaaz - network che accoglie petizioni da oltre 47 milioni di attivisti online - in occasione del Consiglio Affari esteri, che all'ordine del giorno ha anche la questione di Gaza. "Cittadini da tutta Europa - fanno sapere gli attivisti - hanno donato le proprie scarpe per questo memoriale": un paio di calzature "per ciascuna vita persa in questo conflitto nell'ultimo decennio". "Più di 425mila cittadini europei - annunciano - hanno sottoscritto una petizione globale che chiede ai leader del mondo e ai ministri degli Esteri di sanzionare le maggiori industrie israeliane". La petizione rappresenta, spiega il responsabile della campagna Christoph Schott, "un chiaro messaggio ai nostri governi: le vite dei palestinesi contano per noi e devono contare per voi".