Dopo l'afa allerta alluvioni in Gb

LONDRA, 28 MAG - Piovaschi violenti in Gran Bretagna dopo il caldo degli ultimi giorni e allarme alluvioni in diverse zone del Paese. Lo riferiscono i media locali riprendendo l'allerta lanciata dal Met, il servizio meteorologico nazionale. L'acqua già sommerge diverse strade di Birmingham, una delle maggiori città del Regno, mentre temporali, straripamenti e ulteriori allagamenti sono previsti durante la giornata, soprattutto in Inghilterra: la pioggia caduta nelle ultime 24 ore è stata pari alla media di un mese, evidenzia ancora il Met. Il tempo ha iniziato a fare le bizze nel week-end, come altrove in Europa, investendo le contee inglesi meridionali con temporali e scariche intense di fulmini che hanno illuminato per qualche ora anche i cieli di Londra. Fra le conseguenze, si registrano disagi nei trasporti, inclusi quelli aerei. Danni causati dalle scariche elettriche hanno provocato in particolare una breve chiusura dell'aeroporto londinese di Stansted, seguita un'ondata di ritardi propagatasi pure ad altri scali.