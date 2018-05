Cina a Usa, 'uscite da nostre acque'

PECHINO, 27 MAG - Le forze armate cinesi "hanno agito immediatamente" inviando unità della Marina per sollecitare due navi militari Usa a lasciare le acque territoriali nel mar Cinese meridionale: lo ha riferito il ministero della Difesa. L'episodio si è verificato oggi quando la Higgins e la Antietam sono entrate all'interno delle 12 miglia nautiche nell'arcipelago delle Xisha, rivendicato come parte integrante del territorio cinese e oggetto di tensioni con i Paesi vicini. Gli Stati Uniti hanno avviato da tempo azioni per garantire la libertà di navigazione in un'area strategica dove transitano beni per 5.000 miliardi di dollari. Pechino "si oppone con decisione alle azioni Usa che vanno contro le leggi della Cina e le relative leggi internazionali". Le forze armate "sono determinate a rafforzare la prontezza di reazione navale e aerea, migliorare i livelli di difesa, tutelare la sovranità nazionale e la sicurezza e la protezione della pace e della stabilità regionali".