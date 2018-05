Yemen: oltre 150 morti in ultimi scontri

SANAA, 27 MAG - Almeno 150 persone sono rimaste uccise a causa di pesanti scontri avvenuti in Yemen negli ultimi giorni, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali yemenite e testimoni. Le forze governative hanno tentato di conquistare zone controllate dai ribelli Houthi lungo la costa occidentale del Paese, mentre la coalizione a guida saudita ha preso di mira i ribelli con raid aerei nella provincia nord-occidentale di Saada. Secondo fonti della sicurezza, un raid aereo della coalizione nella capitale Sanaa ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre dieci. Le fonti hanno richiesto l'anonimato in quanto non erano autorizzate a parlare con la stampa, mentre i testimoni hanno fatto altrettanto per paura di rappresaglie. La coalizione a guida saudita combatte contro i ribelli sciiti, noti come Houthi, sin dal marzo del 2015 e da allora sono oltre 10.000 le persone rimaste uccise. Gli Houthi controllano gran parte del Nord del Paese, compresa la capitale Sanaa.