Colombia: aperti seggi per presidenziali

BOGOTA', 27 MAG - Alle 8 del mattino di oggi (le 15 in Italia) si sono aperti i 96.724 seggi per il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia, cui sono chiamati a votare poco più di 36 milioni di cittadini. Se nessuno dei sei candidati in lizza riuscisse ad ottenere la maggioranza in questo primo giro elettorale - come del resto prevedono tutti i sondaggi - si andrà al ballottaggio fra i due candidati con il maggior numero di voti, il prossimo 17 giugno. Secondo i sondaggi sulle intenzioni di voto, il candidato favorito è Ivan Duque, del Centro Democratico (conservatore), con previsioni che oscillano fra il 34 e il 38%, seguito dallo sfidante della sinistra, Gustavo Petro (27-30%). I seggi rimarranno aperti fino alle 16 (le 23 in Italia).