Mo: Netanyahu avverte il Libano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 MAG - "Noi operiamo per impedire il trasferimento di armi micidiali dalla Siria in Libano e anche per impedire la loro produzione in Libano": lo ha affermato oggi il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella seduta del consiglio dei ministri. "Quelle armi - ha aggiunto - sono destinate ad essere usate contro Israele. Nel nostro diritto all'autodifesa rientra anche la necessità di impedire la loro produzione o il loro trasferimento". Il premier non ha precisato a quali armi si riferisca in particolare. Nelle settimane scorse, analisti israeliani hanno peraltro sostenuto che gli Hezbollah intendono potenziare i propri missili con sistemi che li renderebbero molto più precisi. Netanyahu ha anche ribadito che Israele è impegnato ad impedire all'Iran di "radicarsi militarmente in Siria, in funzione anti-israeliana". Per quanto riguarda Gaza, ha confermato che Israele "non tollererà altri attacchi dalla Striscia".