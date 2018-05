Florida si prepara per tempesta Alberto

WASHINGTON, 26 MAG - La Florida si prepara per l'arrivo di una nuova perturbazione subtropicale, la tempesta Alberto. Il governatore dello Stato, Rick Scott, ha dichiarato lo stato di emergenza in 67 contee, lanciando una serie di operazioni a titolo preventivo e facendo appello agli abitanti della Florida affinché considerino seriamente i potenziali rischi della tempesta. Il direttore per le emergenze a livello statale, Wes Maul, ha sottolineato che restano incerti i tempi per la formazione della tempesta ma che l'intero Stato potrebbe risentirne, con possibili tornado e inondazioni pur circoscritte.