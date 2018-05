Bannon, M5S-Lega insistano su Savona

ROMA, 26 MAG - "Questi due leader devono insistere sul professor Savona". Lo ha detto l'ex stratega alla Casa Bianca, Steve Bannon, a 'L'Intervista' di Maria Latella su SkyTg24. "Quando c'è la possibilità di prenderti il meglio bisogna prenderlo e lui è il meglio", ha proseguito Bannon. "Ha le idee chiare sull'Europa, sulla Germania e sull'euro e non è timido, dice le cose come stanno. Credo che il Movimento 5 stelle e la Lega, mettendosi insieme, vedono in Savona la persona giusta, che non le manda a dire, conosce il sistema monetario, rappresenta qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è stato".