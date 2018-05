Kashmir: uccisi 4 'infiltrati'

NEW DELHI, 26 MAG - Quattro militanti sono stati uccisi oggi in uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza dell'India mentre cercavano di infiltrarsi dal Pakistan nello Stato di Jammu & Kashmir sotto amministrazione indiana. Lo riferisce l'agenzia di Stampa Ians. Un portavoce del ministero della Difesa a New Delhi ha indicato che l'incidente, non ancora terminato, interessa la Linea di Controllo (LoC, con fine ufficioso indo-pachistano) in una zona settentrionale denominata Tanghdar, a circa 120 chilometri dalla capitale estiva, Srinagar. Da due anni ormai si moltiplicano gli scontri lungo la LoC e le accuse reciproche di violazione del cessate il fuoco, con un bilancio di molti morti e feriti. Numerosi sono anche gli incidenti riguardanti le infiltrazioni di militanti di gruppi fondamentalisti musulmani che attaccano le forze di sicurezza indiane.