Cortei anti-Macron, incidenti a Parigi

PARIGI, 26 MAG - Alcune decine di persone sono state fermate prima e durante il corteo parigino anti-Macron e un poliziotto è stato ferito nei primi tafferugli. Intanto arrivano le prime cifre, nelle quali non trova riscontro il richiamo alla "marea popolare" degli organizzatori, che parlano di 80.000 persone a Parigi. Per la polizia a sfilare sono 21.000 manifestanti. Si attendono le cifre imparziali degli osservatori dei media associati. Mentre la testa del corteo parigino è arrivata alla Bastiglia, la prefettura ha reso noto che 15 persone erano state fermate nei controlli preventivi al raduno della gare de l'Est, mentre altre 35 sono state poi fermate per porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale o raduno violento. La polizia è stata fatta bersaglio di lanci di oggetti, ha risposto con i lacrimogeni e un poliziotto è rimasto ferito.