Giappone, due meloni a 25 mila euro

TOKYO, 26 MAG - Due meloni dell'Hokkaido - l'isola più a nord del Giappone, sono stati venduti per la cifra record di 3,2 milioni di yen, pari a 25mila euro, alla prima asta dell'anno, condotta al mercato all'ingrosso di Sapporo. Il prezzo dei frutti prelibati - provenienti dalla cittadina di Yubari, è più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, superando il record assoluto del 2016, equivalente a 3 milioni. Seconda la cooperativa agricola locale, un totale di 507 meloni sono stati messi a disposizione da appena otto agricoltori della regione, divenuta celebre per i raccolti. Il presidente della Hokuyu Pack, che si è aggiudicata i due frutti, ha detto che i meloni saranno esposti fino al termine del mese per celebrare il 30esimo anniversario dell'azienda frutticola, e poi fatti assaggiare ai clienti gratuitamente.