Giappone, troppi turisti a mercato pesce

TOKYO, 26 MAG - La presenza eccessiva di turisti al mercato del pesce di Tsukiji a Tokyo, ha costretto le autorità metropolitane ad accorciare l'orario di visita, per consentire al più grande centro ittico al mondo di operare regolarmente fino alla sua chiusura, prevista ad ottobre. Dal 15 giugno i visitatori saranno accolti un'ora dopo, a partire dalle 11, mentre rimarranno invariati gli orari dell'asta del tonno, il cui inizio è previsto alle 5 del mattino, e che accetterà lo stesso numero di visitatori in ordine di arrivo. Dopo oltre 400 anni di attività il mercato di Tsukiji - che dà lavoro a oltre 60mila persone - verrà trasferito nella zona di Toyosu, a est della capitale, in linea con i progetti di riordino della baia di Tokyo, per fare spazio alle preparazioni delle Olimpiadi che la capitale si appresta ad ospitare tra due anni.