Colombia: 'rapporti Uribe-narcos'

BOGOTA', 26 MAG - Cablogrammi del Dipartimento di Stato Usa da poco declassificati mostrano che ad alti funzionari degli Stati Uniti negli anni '90 fu più volte detto che Alvaro Uribe, mentre era impegnato nella conquista della presidenza in Colombia, aveva legami con gli allora potenti cartelli della droga colombiani. Si tratta di cablogrammi ottenuti dal National Security Archive, un gruppo no-profit, e diffusi oggi, mentre il candidato scelto da Uribe, Ivan Duque, viene dato in testa nei sondaggi per le elezioni presidenziali di domani. Nei cablogrammi, i funzionari Usa discutono delle informazioni che hanno ricevuto da altri esponenti politici secondo cui le campagne politiche di Uribe venivano finanziate da una famiglia del cartello di Medellin.