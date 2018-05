Bbc, Kiev pagò l'avvocato di Trump

LONDRA, 23 MAG - L'avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, avrebbe incassato in segreto da Kiev 400.000 dollari per favorire un incontro fra lo stesso leader della Casa Bianca e il presidente ucraino filo-occidentale Petro Poroshenko: incontro poi avvenuto nel giugno scorso a Washington. Lo sostiene la Bbc citando fonti ucraine stando alle quali Cohen non sarebbe fra l'altro registrato come legale o lobbista nel Paese ex sovietico e quindi non potrebbe percepirvi onorari in base alle norme Usa.