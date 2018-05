Cuba: morto l'anticastrista Carriles

MIAMI, 23 MAG - E' morto oggi in Florida, all'età di 90 anni, Luis Posadas Carriles, ex agente cubano della Cia considerato l'organizzatore di vari attacchi terroristici contro il regime di Fidel Castro, il più noto dei quali è stato l'attentato contro un volo della Cubana de Aviacion nell' ottobre 1976, che provocò la morte dei 73 passeggeri a bordo. Arrestato in Venezuela per l'attentato contro l'aereo della Cubana de Aviacion, evase dal carcere nel 1982 e riuscì a fuggire nel Salvador, grazie ai contatti con organizzazioni estremiste dell'anticastrismo in Florida. Nel paese centroamericano coordinò l'assistenza ai "contras", la guerriglia che combatteva allora contro i sandinisti in Nicaragua. Negli anni '90, Posada Carriles partecipò all'organizzazione di attentati contro alberghi turistici a Cuba - in uno dei quali morì un italiano, Fabio di Celmo - prima di entrare illegalmente negli Usa nel 2005, dove venne arrestato.