Nuovo accoltellamento Londra a Islington

ROMA, 22 MAG - Continua la scia di violenze a Londra. Un altro uomo è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera in una strada affollata di Islington, quartiere di tendenza della capitale britannica. La vittima, che non è stata ancora identificata, è stata colpita alle 18.30 da "numerose coltellate", secondo il racconto dei testimoni ancora sotto choc. La polizia ha aperto un'inchiesta. Il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, ha fatto sapere di essere "in stretto contatto con la polizia e le autorità municipali". E' il terzo accoltellamento in pochi giorni: sabato notte un ragazzo di circa 20 anni è stato ucciso a Mitcham, un sobborgo nell'area sudoccidentale della capitale. Il 18 maggio un altro giovane, 24enne, è morto sul colpo dopo essere stato accoltellato a Barking.