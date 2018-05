Manchester: un minuto di silenzio

LONDRA, 22 MAG - Un minuto di silenzio in tutto il Paese: così il Regno Unito ha ricordato oggi i 22 morti e le centinaia di feriti dell'attentato suicida di matrice jihadista che la sera del 22 maggio 2017 seminò sangue e paura fra chi - perlopiù ragazze e ragazzi con famiglie - usciva dalla Manchester Arena dopo un concerto della giovane popstar Ariana Grande. L'anniversario suscita ovviamente particolare emozione a Manchester, non senza voglia di riscatto, come ha sottolineato il sindaco Andy Burnham prima d'una messa in Cattedrale alla presenza della premier Theresa May e del principe William, culmine di una serie d'iniziative in città. Dagli Usa, Ariana Grande ha scritto su Twitter: "Penso a voi - ha scritto - oggi e ogni giorno, vi amo con tutta me stessa e vi mando tutta la luce e il calore che ho da offrire in questo giorno difficile". L'attentato di Manchester fu compiuto dal 22enne Salman Abedi, figlio di ex rifugiati libici anti-Gheddafi, nato e cresciuto in Gran Bretagna.