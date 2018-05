Zimbabwe chiede rientro nel Commonwealth

ROMA, 22 MAG - Lo Zimbabwe ha richiesto di tornare a fare parte del Commonwealth, dopo aver lasciato l'organizzazione 15 anni fa. Lo riporta Al Jazeera. "L'eventuale ritorno dello Zimbabwe nel Commonwealth, dopo che la sua richiesta sarà approvata, sarebbe un'occasione memorabile, considerando la nostra ricca storia condivisa", ha dichiarato Patricia Scotland, Segretario Generale del Commonwealth. La richiesta di Harare è stata presentata dall'attuale Presidente Emmerson Mnangagwa e accolta con entusiasmo dal ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson. "Fantastica la notizia che lo Zimbabwe desidera ritornare nel Commonwealth. Ora lo Zimbabwe deve dimostrare il suo impegno per i valori di democrazia e (rispetto dei) diritti umani del Commonwealth", ha dichiarato Johnson via Twitter. L'ex Presidente Robert Mugabe nel 2003 aveva provocato l'uscita del suo Paese dall'organizzazione di 54 stati ex membri dell'Impero britannico.