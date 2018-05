Amb.Israele, bene Usa a lasciare accordo

ROMA, 22 MAG - L'Iran "sostiene e finanzia il terrorismo, manovra l'intera regione creando instabilità, continua a investire sui missili balistici, alcuni in grado di portare una testata nucleare. Gli Usa hanno fatto bene a uscire dall'accordo nucleare": lo ha detto l'ambasciatore di Israele a Roma, Ofer Sachs, in un forum all'ANSA. L'intesa "guarda alla regione con un punto di vista molto limitato, offre a Teheran troppi margini, invece serve uno sguardo più ampio più complesso" per capire quello che sta accadendo, ha detto il diplomatico.