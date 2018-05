Palestina a Corte Aja su insediamenti

BRUXELLES, 22 MAG - Il ministro degli Esteri palestinese Riad Malki è alla Corte penale internazionale all'Aja per chiedere ai magistrati di aprire un'indagine immediata sugli insediamenti di Israele nei territori palestinesi. Lo riportano i media internazionali. Secondo i palestinesi, "ci sono sufficienti prove convincenti che si stanno commettendo gravi crimini, tali da giustificare un'investigazione immediata". Il 'deferimento' "è legalmente invalido: la Cpi non ha giurisdizione sulla questione israelo-palestinese, in quanto Israele non è un Paese membro di quella Corte e la Autorità palestinese non è uno Stato", ribatte il ministero degli esteri israeliano. "Israele si aspetta dalla Cpi che non ceda alle pressioni palestinesi".