Venezuela:alleati Maduro si congratulano

CARACAS, 21 MAG - Mentre la grande maggioranza dei Paesi latinoamericani ha annunciato che non riconosce come legittime le elezioni di ieri in Venezuela, nelle quali è stato rieletto Nicolas Maduro, i pochi alleati politici del governo chavista nella regione hanno congratulato il presidente per il suo successo nelle urne. Evo Morales, ha salutato su Twitter "il sovrano popolo venezuelano, che ha trionfato ancora una volta contro il golpismo e l'interventismo dell'impero nordamericano". il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, ha inviato una lettera personale a Maduro, con le "sue fraterne felicitazioni" per la sua "imponente vittoria". Il presidente del Salvador, Salvador Sanchez Ceren, ha scritto su Twitter che le elezioni in Venezuela "sono un passo fondamentale nel suo progresso democratico, per cui riconosciamo pienamente il loro risultato" e ha congratulato il popolo venezuelano per "una giornata elettorale democratica".