Usa: Hillary appoggia Andrew Cuomo

NEW YORK, 21 MAG - Hillary Clinton non molla. L'ex segretario di stato intende giocare un ruolo nelle elezioni di medio termine di novembre, cercando di sostenere i suoi alleati di vecchia data e raccogliere fondi per i democratici. E per questo si prepara a scendere in campo per Andrew Cuomo, il governatore di New York, preferito alla candidata Cynthia Nixon. Lo riporta il New York Times, sottolineando come invece Bill Clinton resta nell'ombra in vista del voto. I Clinton sono sempre piu' considerati un peso per il partito democratico, che li guarda con crescente sospetto.