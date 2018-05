Media Cina, pace commercio serve a tutti

PECHINO, 21 MAG - La Cina ritiene che per ridurre il deficit commerciale gli Usa debbano aprire di più i mercati ai compratori cinesi: i prodotti americani "devono incontrare le aspettative del mercato cinese per stimolarne gli acquisti". Questo è il punto chiave "dietro la disputa commerciale" i due Paesi, ha rilevato in un editoriale il Global Times, testata nata da una costola per Quotidiano del Popolo, organo del Partito comunista cinese, a commento dell'intesa sulla fine alla guerra commerciale trovato dalle parte nel weekend a Washington. "Da questa prospettiva, l'intesa ha seguito il principio win-win": gli Usa hanno l'opportunità di ridurre il deficit con la Cina che, a sua volta, otterrà "l'acquisto consistente di beni Usa a beneficio dello sviluppo del Paese e della vita della sua gente".