Anche ambasciata Paraguay a Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 MAG - Dopo gli Stati Uniti ed il Guatemala, anche il Paraguay ha ufficialmente spostato oggi la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Al presidente del Paraguay Horacio Cartes, giunto a Gerusalemme per l'occasione assieme con una folta delegazione, il premier Benyamin Netanyahu ha detto che Israele ha un debito di riconoscenza verso il suo Paese che nella seconda guerra mondiale aiuto' gli ebrei in fuga dal nazismo e che nel 1948 fu fra i Paesi che riconobbero il nascente Stato di Israele. Anche adesso - ha proseguito Netanyahu - ''il Paraguay ha optato per una posizione molto coraggiosa nelle relazioni internazionali e si e' rifiutato di accreditare le menzogne rivolte ad Israele. Questo e' un gran giorno per Israele, un gran giorno per il Paraguay ed un gran giorno per la nostra amicizia''. ''Non abbiamo amici migliori di voi'' ha concluso il premier.