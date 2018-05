Coree: domani Moon in missione da Trump

PECHINO, 21 MAG - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è atteso domani a Washington per un incontro col suo omologo americano Donald Trump, in quella che si configura come una missione finalizzata a contribuire alla definizione dell'accordo sul nucleare in vista del summit del 12 giugno di Singapore tra il tycoon e il leader nordcoreano Kim Jong-un. La visita di Moon, a poche settimane dal vertice intercoreano del 27 aprile con Kim, cade anche in un momento di ritorno dei dissapori tra le parti dopo che Pyongyang ha cancellato la scorsa settimana un dialogo di alto livello con il Sud e minacciato di far saltare il summit di Singapore per le esercitazioni militari congiunte ancora in corso tra Washington e Seul e per le posizioni americani di "imposizione" sulla denuclearizzazione. Il Nord, come segnale di distensione, si appresta a chiudere il sito dei suoi test nucleari di Punggye-ri con la cerimonia del 23-25 maggio alla quale ha invitato esperti e giornalisti da Corea del Sud, Cina, Russia, Gran Bretagna e Usa.