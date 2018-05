Governo: allarme del Financial Times

ROMA, 20 MAG - "L'Italia indica la strada verso la la fine della democrazia liberale": è la tesi sostenuta sul Financial Times dal commentatore di affari europei Wolfgang Munchau. Secondo l'editorialista "non ha senso paragonare l'ascesa dei movimenti e partiti 'populisti' e nazionalisti di oggi ai nazisti e fascisti di 80 o 90 anni fa". Tuttavia, scrive, "vedo parallelismi molto più chiari tra la caduta della Repubblica di Weimar in Germania e la vulnerabilità delle élite liberali europee".