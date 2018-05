Iran: Zarif, sostegno Ue insufficiente

TEHERAN, 20 MAG - "Il sostegno politico dell'Unione europea all'Accordo sul nucleare tra l'Iran e le potenze mondiali non è sufficiente". Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif nel corso di un incontro con il commissario Ue all'Energia Miguel Arias Canete. "L'uscita degli Stati Uniti dall'Accordo sul nucleare ha accresciuto le aspettative nei confronti dell'Unione europea per la salvaguardia dell'accordo", ha aggiunto Zarif, sottolineando che l'Ue dovrebbe fare più passi concreti e aumentare gli investimenti nella cooperazione economica con l'Iran. Canete, da parte sua, ha affermato che il ritiro americano ha creato problemi ai Paesi europei, ma il messaggio dell'Ue è di continuare la cooperazione con l'Iran per mantenere e proteggere l'accordo.