Nozze: primo impegno ufficiale il 22

ROMA, 20 MAG - I fan di Harry e Meghan non dovranno aspettare molto per rivederli insieme, per la prima volta da marito e moglie. Il primo impegno ufficiale della coppia infatti è previsto tra soli due giorni, alla festa nei giardini di Buckingham Palace per celebrare l'impegno del principe Carlo nelle organizzazioni caritatevoli. L'evento, ospitato dalla regina Elisabetta, sarà anche l'occasione per festeggiare i 70 anni dell'erede al trono britannico, anche se il suo compleanno è il 14 novembre. Nessuna indiscrezione ancora sul viaggio di nozze dei neosposi che comunque non avverrà nei prossimi giorni. Diverse le destinazioni su cui scommettono i bookmakers, prima fra tutte l'Africa, molto amata e luogo di forte impegno da parte di entrambi. Harry e Meghan potrebbero scegliere la Namibia, il Rwanda o il Malawi, secondo i media britannici che escludono il Botswana dove sono già stati. In lizza anche l'Italia - Toscana e costiera Amalfitana - le Filippine, le Hawaii, dove la sposa trascorreva le vacanze da piccola.