Harry e Meghan duca e duchessa di Sussex

LONDRA, 19 MAG - Il principe Harry e Meghan Markle si apprestano a diventare "le loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Sussex". I titoli - ampiamente previsti dai media britannici - sono stati conferiti ufficialmente oggi dalla regina Elisabetta II in vista del matrimonio tra il secondogenito di Carlo e Diana e l'attrice americana, come si legge in una nota di Buckingham Palace. Il Sussex è una regione dell'Inghilterra. In precedenza il titolo di duca di Sussex è appartenuto fra gli altri allo zio preferito della regina Vittoria, ricordano gli storici della monarchia. A Harry e Meghan - sempre su decisione della regina - vanno anche i titoli di conte e contessa di Dumbarton (in Scozia) e di barone e baronessa di Kilkeel (in Irlanda del Nord).