Trump taglia fondi a cliniche aborto

WASHINGTON, 19 MAG - L'amministrazione Trump ha avviato l'iter per tagliare i fondi federali alle cliniche che praticano o suggeriscono l'aborto. Le nuove regole sono state proposte dal Dipartimento per la sanità e sono sostenute dal presidente, come ha reso noto in serata la Casa Bianca, sottolineando che si tratta dell'attuazione di una promessa del tycoon. L'obiettivo, ha spiegato la presidenza, è assicurarsi che i contribuenti non finanzino indirettamente l'aborto.