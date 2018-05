Nicaragua: fine settimana di tregua

MANAGUA, 19 MAG - Week end di tregua in Nicaragua: grazie alla mediazione della Chiesa, il governo di Daniel Ortega e i rappresentanti della società civile si sono accordati per abbassare il tono dello scontro per due giorni, dopo un mese di proteste che hanno causato almeno 43 morti e centinaia di feriti. Il governo sandinista si è impegnato a "mantenere la polizia nelle caserme e ritirare i gruppi di assalto di simpatizzanti del governo" e la società civile potrà mantenere la protesta ma dovrà evitare di ricorrere a blocchi di strade e "raddoppiare i suoi sforzi per creare un migliore clima per il dialogo", secondo un comunicato letto dal presidente della Conferenza Episcopale nicaraguense, cardinale Leopoldo Brenes, al termine della prima giornata di lavoro del "Dialogo nazionale" coordinato dai vescovi.