Cuba, aereo si schianta a L'Avana dopo decollo con 104 passeggeri

L'AVANA - Un aereo passeggeri, un boeing 737, si è schiantato al decollo a Cuba. Lo riferiscono i media locali.

L'aereo, partito dall'Avana verso Holguin, secondo le prime informazioni si è schiantato subito dopo il decollo nei pressi dell'aeroporto Jose Marti della capitale cubana. Secondo alcuni fonti, il volo era della compagnia Damojh.

A bordo dell'aereo caduto a L'Avana dopo il decollo, un Boeing della compagnia di bandiera cubana, c'erano 104 passeggeri. Testimoni riferiscono di un’alta colonna di fumo che si è levata in prossimità dell'aeroporto.

PRESIDENTE CUBA, MIGUEL DIAZ-CANEL - Il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, ha detto alla televisione che l’aereo che si è schiantato poco dopo il suo decollo dall’Avana appartiene alla Dajmoh, una compagnia low cost con base a Guadalajara, in Messico. Diaz-Canel, intervistato mentre si recava sul posto dell’incidente, ha spiegato che il velivolo è caduto a circa 13 km dal centro dell’Avana. «Sembra che ci siano molte vittime».

SUPERSTITI - Tre passeggeri che viaggiavano sull'aereo caduto poco dopo il decollo dall’aeroporto dell’Avana sono sopravissuti all’incidente, e sono stati ricoverati in condizioni critiche. Lo rende conto Granma, organo ufficiale del Partito Comunista Cubano, nella sua edizione online.

UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA - In riferimento all'incidente aereo avvenuto a Cuba l’Unità di crisi della Farnesina, in stretto contatto con l’Ambasciata italiana all’Avana, è al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali con riferimento. Lo riferiscono fonti della Farnesina.

BLUE PANORAMA - «E' una notizia assolutamente falsa, l'aereo caduto a Cuba non è di Blue Panorama, come erroneamente scritto da alcuni organi di stampa». Lo ha detto all'Ansa il direttore commerciale di Blue Panorama, Reno Della Porta, spiegando che la compagnia sta informando l’Unità di crisi della Farnesina della non veridicità della notizia.