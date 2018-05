Pakistan: Alfano, Farah è al sicuro

ROMA, 18 MAG - "Farah è stata rintracciata in Pakistan ed è al sicuro. La Farnesina con l'Ambasciata a Islamabad segue il caso da vicino e si adopera per facilitare il ritorno in Italia, a Verona". Lo afferma il ministro degli Esteri Angelino Alfano, attraverso il profilo Twitter della Farnesina sul caso della giovane pachistana residente a Verona costretta ad abortire dalla sua famiglia in Pakistan. Alfano, in una nota, ha specificato che "Farah è stata rintracciata e si trova in una situazione protetta, grazie all'intervento tempestivo delle Autorità del Pakistan, a seguito della segnalazione pervenuta dall'Italia. L'Ambasciata d'Italia ad Islamabad, in stretto coordinamento con la Farnesina, continua a seguire la questione da vicino e sta mettendo in atto le necessarie misure per facilitare il ritorno in Italia, una volta completate le formalità richieste".