Spia russa: Skripal dimesso da ospedale

LONDRA, 18 MAG - L'ex spia doppiogiochista russa Serghiei Skripal, 66 anni, vittima di un tentato avvelenamento con agente nervino il 4 marzo a Salisbury, è stato dimesso in queste ore dall'ospedale della cittadina inglese dopo un miglioramento a sorpresa annunciato nelle settimane scorse della sue condizioni, date inizialmente per irrimediabili. Lo ha reso noto oggi la direzione sanitaria dello stesso ospedale, precisando che l'uomo - come la figlia Yulia, già dimessa da qualche tempo - avrà comunque bisogno ancora di cure.