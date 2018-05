Balcani: Tajani, fanno parte dell'Europa

(ANSAmed) - SOFIA, 17 MAG - "I Balcani occidentali fanno parte dell'Europa, ma se i Paesi della regione vogliono diventare membri a pieno titolo dell'Ue, devono rispettare le nostre regole nell'Unione". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in una conferenza stampa a margine del vertice dell'Ue con i Paesi dei Balcani occidentali a Sofia. "Noi non siamo un ostacolo, anzi, aiutiamo chi vuole seguire la strada verso l'Ue", ha aggiunto Tajani e ha precisato che come presidente dell'Europarlamento ci tiene tanto a questioni come "la libertà dei media, la lotta alla corruzione e tutti gli altri principi fondamentali dell'Ue".