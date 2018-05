Catalogna: Torra, fedeltà al popolo

BARCELLONA, 17 MAG - Il nuovo presidente della Catalogna Quim Torra ha assunto formalmente l'incarico oggi in una cerimonia a Barcellona che ha voluto "breve e sobria", durata circa 5 minuti, nella quale ha promesso fedeltà "al popolo catalano" non al re di Spagna e alla costituzione spagnola. La stessa formula era stata usata due anni fa dal precedente President, ora deposto e in esilio, Carles Puigdemont. Il governo di Madrid non era rappresentato alla cerimonia, senza invitati, cui hanno assistito familiari e collaboratori di Torra e il presidente del Parlament catalano Roger Torrent.