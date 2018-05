Turchia: mandati per 101 militari

ISTANBUL, 17 MAG - Nuova maxi-operazione in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate legati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Ankara ha emesso 101 mandati di cattura nei confronti di militari nei ranghi dell'aviazione, tra cui un generale di brigata e 5 colonnelli. Blitz per cercare di arrestare i ricercati sono in corso in 22 province. Secondo l'agenzia statale Anadolu, almeno 37 sono già finiti in manette.