Burundi: al via voto su referendum

BUJUMBURA, 17 MAG - Cinque milioni di persone sono chiamate a votare oggi in Burundi per un controverso referendum che potrebbe estendere il mandato del presidente Pierre Nkurunziza fino al 2034. Lunghe file ai seggi nella capitale Bujumbura, mentre è stato dispiegato un ingente apparato di sicurezza per timori di proteste dell'opposizione. Nel 2015 l'annuncio della candidatura di Nkurunziza a un terzo mandato ha precipitato il Burundi in una crisi politica e in una spirale di violenza che ha provocato centinaia di morti e decine di migliaia di sfollati.