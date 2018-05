Zuckerberg il 23 da Macron con big web

PARIGI, 16 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceverà il 23 maggio all'Eliseo il fondatore e proprietario di Facebook, Mark Zuckerberg, insieme con una cinquantina di capi delle principali imprese del web, investitori e intellettuali. L'occasione sarà una riunione denominata "Tech for Good", ha reso noto oggi l'Eliseo. Zuckerberg sarà all'Eliseo nell'ambito del suo viaggio in Europa, nel corso del quale ha previsto di essere a Bruxelles davanti agli eurodeputati per parlare del recente caso dell'utilizzazione di dati degli utenti da parte della società britannica Cambridge Analytica, accusata di aver manipolati gli elettori durante le presidenziali americane.