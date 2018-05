Commercio:Canberra pronta a negoziati Ue

ROMA, 16 MAG - "Noi non vediamo l'ora di partire e siamo pronti, auspichiamo che dal Consiglio europeo arrivi presto un via libera all'avvio dei colloqui". Lo ha detto l'ambasciatore australiano in Italia, Greg French, interpellato sull'andamento dei negoziati tra Australia e Unione europea per un accordo di libero commercio. "Tra noi e l'Ue, l'Italia in particolare, c'è una forte spinta in questo momento storico nelle relazioni commerciali e negli investimenti - afferma French, ospite di un Forum ANSA -. Per questo abbiamo bisogno di darci una struttura migliore e in tal senso un accordo con l'Ue è per noi fondamentale". Più in generale, circa l'attuale fase di nuovo protezionismo portata avanti dall'amministrazione Trump, French sottolinea che "un'importante lezione della storia è che le società sono più prospere quando c'è libero commercio".